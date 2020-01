Gemeenteraadslid D66 Lars Roodenburg vertrekt na 10 jaar

Tien jaar lang zat Lars Roodenburg in de gemeenteraad van Utrecht voor D66, maar dit jaar vertrekt hij. Het is niet meer te combineren met zijn werk.

Roodenburg schrijft op de website van D66 Utrecht: “Vanaf 2010 heb ik mij met veel plezier voor Utrecht en haar inwoners ingezet. Ik zal veel onderdelen van het raadswerk, de mensen, de gesprekken, de debatten, de samenwerking met alle partijen en alles eromheen enorm gaan missen. Helaas is het niet langer te combineren met mijn werk.”

Hij was woordvoerder van D66 in Utrecht over onder meer Leidsche Rijn, Wonen, Financiën, Openbare Orde en Veiligheid. Roodenburg zegt met plezier terug te kijken op zijn inzet voor wonen en voorzieningen in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern.

“Van de komst van Leidsche Rijn Centrum, wat op heel veel momenten spannend was, tot de weekmarkt in Terwijde, van het Castellum Hoge Woerd tot het Máximapark, van het Hart van De Meern tot de Thematerweg van Vleuten naar Haarzuilens: dit is mijn Utrecht”, aldus Roodenburg.

De opvolger van Roodenburg is Jelmer Schreuder (36). Hij wordt op 23 januari geïnstalleerd. Hij werkt bij NLdigital en zat eerder al in de gemeenteraad. Schreuder: “Ik heb er zin in. Het is een enorme eer om mij in te gaan zetten voor onze stad!”