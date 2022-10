Gemiddeld huishouden in Utrecht verbruikt minder gas en stroom dan prijsplafond van het kabinet

Het gemiddelde huishouden in Utrecht verbruikt minder gas en elektriciteit dan het prijsplafond dat het kabinet vanaf januari instelt. Dat blijkt uit onderzoek van energiebedrijf Zonneplan, op basis van regionale verbruiksdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Hoe zit het ook alweer precies met dat prijsplafond? Het kabinet voert dit prijsplafond in vanaf 1 januari. Huishoudens betalen vanaf dan – ongeacht hun energiecontract – niet meer dan 1,45 euro per kuub gas en 0,40 euro per kilowattuur stroom tot een verbruik van 1.200 kuub en 2.900 kilowattuur. Voor verbruik boven die waardes, gelden de – momenteel vaak hoge – prijzen uit het energiecontract.

Wie geld wil besparen doet er dus goed aan zijn verbruik onder het prijsplafond te houden. Uit de cijfers van het CBS blijkt nu dat Utrechtse huishoudens dat relatief goed doen. Zowel qua gas- als stroomverbruik zit het gemiddelde huishouden onder het prijsplafond. Het gemiddelde gasverbruik in 2021 was in Utrecht 810 kuub en het stroomverbruik 2430 kilowattuur.

In zes op de tien Nederlandse gemeenten ligt het gemiddelde gas- of stroomverbruik boven het prijsplafond en in slechts één op de negen gemeenten blijft een gemiddeld huishouden binnen de grenzen van zowel 1.200 kuub gas als 2.900 kilowattuur stroom per jaar. Het verbruik van een gemiddeld huishouden ligt in alle grote steden onder het prijsplafond.

Verschillende oorzaken

In veel andere – kleinere – gemeenten ligt het gemiddelde verbruik juist vaak boven het prijsplafond. De oorzaken van het uitkomen boven de limieten zijn verschillend. In gemeenten als Almere, Lelystad en Zeewolde ligt het gemiddelde gasverbruik onder het plafond, maar daar is het stroomverbruik dan weer veel hoger dan gemiddeld. Dat komt doordat in deze gemeenten relatief veel huishoudens een warmtepomp en bijvoorbeeld een elektrische auto hebben.

Voor Zuid-Hollandse gemeenten geldt dat dan weer niet, maar ook daar ligt het verbruik in veel gemeenten onder het prijsplafond. Volgens Zonneplan komt dat dan weer doordat er relatief veel kleinere appartementen zijn, waar minder gas nodig is om het huis te verwarmen.

