Gemiddelde koopsom woningen in 2023 in Utrecht was 474.400 euro; daling ten opzichte van 2022

De gemiddelde verkoopprijs van een koopwoning in Utrecht was vorig jaar 474.400 euro. Een hoop geld, maar het is wel een daling ten opzichte van 2022. Toen was de gemiddelde prijs nog bijna 511.000 euro.

In 2023 was de gemiddelde transactieprijs van een bestaande koopwoning – dus geen nieuwbouw – ruim 416.000 euro. Het gemiddelde in Utrecht ligt daar dus boven. Overigens waren er drie gemeenten in Nederland waar de huizen vorig jaar gemiddeld voor 1 miljoen euro of meer over de toonbank gingen. De gemeente Bloemendaal ging aan kop met een gemiddelde van 1.088.800 euro.

Hoewel de gemiddelde verkoopprijs in Utrecht vorig jaar lager lag dan in 2022, is de vraag of de daling ook doorzet. Volgens verschillende deskundigen lijken de prijzen alweer te stabiliseren of zelfs te stijgen.

Wie een paar jaar verder terug in de tijd gaat, ziet al snel hoe hard de huizenprijzen in Utrecht gestegen zijn. Zo was de gemiddelde verkoopprijs in 2015 nog 245.900 euro, wat toen ook al een flinke stijging was ten opzichte van de jaren daarvoor.