Genomineerd voor de Rietveldprijs (3): Hof van Cartesius

De jury van de Rietveldprijs 2020 heeft bekendgemaakt welke acht Utrechtse projecten zijn genomineerd. Er kan gestemd worden op de publieksprijs en er is een juryprijs. Op DUIC worden de komende weken enkele genomineerden voorgesteld. Deze week: Hof van Cartesius



In het Werkspoorkwartier biedt het Hof van Cartesius werkplekken aan creatieve en duurzame ondernemers. De circulair gebouwde paviljoens liggen als een hofje rondom een publieke binnentuin. Bij circulair bouwen met restmaterialen is vooraf minder duidelijk hoe het eindresultaat eruit zal zien. Ook is de rol van de architect anders.

De gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de gevelinvulling, onder regie van de architect: “Het is een lappendeken van vormen en materialen, maar die heeft wel structuur en de vlakverdeling klopt met de ruimte ernaast. Als een soort quilt.”

Ondanks het diverse materiaalgebruik — van bamboe tot moutzakken — vormen de paviljoens een eenheid. Zo hebben alle ruimtes een transparante gevel aan de zijde van de binnentuin. Het Hof van Cartesius dient als proeftuin voor de circulaire economie en voor een andere manier van gebiedsontwikkeling.