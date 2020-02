George: ‘Ik trek alles uit de kast om hier te mogen blijven’

Er is tijdens het vragenuurtje in de Utrechtse gemeenteraad niet gesproken over de persoonlijke situatie van de 65-jarige George Ost. Zoals het er nu uitziet moet hij dus nog steeds aanstaande maandag terugkeren naar Suriname.

Ost woont al ruim twintig jaar in Nederland waarvan de laatste tien jaar in Utrecht. Omdat hij geen verblijfsvergunning heeft wordt hij nu uitgezet naar Suriname, het land waar hij in 1954 is geboren. Ost zegt echter dat hij Utrechter is. “Ik woon en werk hier al tien jaar, in Suriname heb ik niemand. Dat is mijn dilemma.”

Het lot van Ost gaat veel mensen aan het hart. Zo is er een petitie gestart om hem hier te houden en zouden er vragen over de dreigende uitzetting worden gesteld door de politieke partij SP tijdens het vragenuurtje.

Vragen

De vragen zijn echter voor aanvang van de vergadering gewijzigd omdat wethouder Maarten van Ooijen niks over de persoonlijke situatie van Ost kan zeggen. Hierdoor is zijn verhaal niet besproken.

Ook zouden volgens de SP bepaalde feiten in de media over de uitzetting van Ost niet kloppen. Welke feiten dit zijn wil Ruurt Wiegant van de Socialistische Partij vanuit privacy oogpunt niet zeggen.

Knokken

De Utrechter laat het er echter niet bij zitten. Hij blijft knokken om toch hier te kunnen blijven. Dat doet hij onder andere door de publiciteit op te blijven zoeken. Zo is hij vrijdagochtend om 06.00 uur bijvoorbeeld te horen op NPO Radio1 en verschijnt zijn verhaal ook bij het televisieprogramma Hart van Nederland.

Tegelijkertijd is Ost een realist. “Ondanks dat ik het gevoel heb dat mij hier onrecht wordt aangedaan heb ik hier in mijn achterhoofd altijd rekening mee gehouden. Ik hoop dat de media-aandacht helpt en dat de instanties nog tot inkeer komen. Als dat niet lukt dan zij het zo.”