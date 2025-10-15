Gerenoveerd Utrechts Gerechtsgebouw krijgt oorspronkelijke schoolfunctie terug

Na 25 maanden van renovatie heeft het Gerechtsgebouw aan de Catharijnesingel zijn oorspronkelijke schoolfunctie weer terug. Het gebouw is in 1903 gebouwd als Hogere Burgerschool en werd in 2000 onderdeel van het Gerechtsgebouw Utrecht. Nu de renovatie is afgerond krijgt het zijn educatieve functie weer terug als opleidingsinstituut van de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie.

Het Studiecentrum Rechtspleging – het eigen opleidingsinstituut van de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie – gaat zich in het historische pand vestigen. Hier zullen onder meer toekomstige rechters, gerechtsjuristen en officieren van justitie worden opgeleid. Deze intrek brengt de oorspronkelijke functie van het pand, namelijk die van een leerschool, weer terug.

Gerenoveerd, verduurzaamd en heringericht

In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf heeft bouwbedrijf J.P. van Eesteren het pand volledig gerenoveerd, verduurzaamd en heringericht. Patrick Gijzen, projectmanager bij J.P. van Eesteren, vertelt dat er een geheel nieuwe inrichting nodig was voor deze nieuwe bestemming. “Het pand is nu voorzien van cursuslokalen, twee oefenrechtbanklokalen en werkplekken. Maar ook een mensa (kantine, red.), keuken en studio’s waar video- en audio-opnamen voor digitaal onderwijs, waaronder webcolleges en talkshows, kunnen worden gemaakt.”

Volgens Gijzen was dit laatste een behoorlijke uitdaging in zo’n historisch pand, aangezien de ruimtes trillingsarm en geluidsdicht moesten worden. “Sowieso is akoestiek een belangrijk punt. Cursisten moeten ongestoord kunnen leren en dat geldt ook voor het lesgeven”, aldus Gijzen.

Nieuw jasje

Naast de binnenkant is ook de buitenzijde van het pand volledig gerenoveerd. Zo moesten er bijvoorbeeld restauratiewerkzaamheden plaatsvinden aan de historische gevels en daken. Daarnaast zijn er nieuwe voorzetwanden geplaatst aan de binnenkant van de buitenmuren, waarachter isolatie is aangebracht, en zijn er veel maatregelen genomen wat betreft brandveiligheid.

