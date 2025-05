Gerepareerd en geverfd komen monumentale hekken bij Muntsluis binnenkort weer terug

De monumentale hekken van de Muntsluis worden volgende week weer teruggeplaatst. In februari haalde Rijkswaterstaat de hekken weg. Na de restauratie de afgelopen maanden, beginnen komende woensdag de werkzaamheden om ze terug te zetten.

Het hekwerk rond de sluis heeft een monumentale status. Daardoor mocht de constructie niet worden vervangen, maar is restauratie natuurlijk wel toegestaan. In een werkplaats in Bleskensgraaf kreeg het hekwerk de afgelopen maanden een opknapbeurt.

“Het hekwerk is gestraald, hersteld en opnieuw geverfd”, schrijft Rijkswaterstaat. “De delen die niet meer te herstellen waren, zijn vervangen, waarmee de oorspronkelijke uitstraling is behouden.”

Geluid en stof

Vanaf woensdag 7 mei beginnen de werkzaamheden. Dan maken de tijdelijk bouwhekken rond het middeneiland plaats voor de gerestaureerde hekken. De werkzaamheden duren tot begin volgende maand. Van maandag tot en met vrijdag (07.00 uur tot 19.00 uur) wordt er gewerkt.

“Tijdens de werkzaamheden blijft het sluiscomplex toegankelijk voor fietsers en wandelaars”, zegt Rijkswaterstaat. “Recreëren in het recreatiegebied blijft mogelijk binnen de openingstijden. Wel kan er overlast zijn van geluid en stof.”