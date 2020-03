Gesprekken alFitrah en onderzoekscommissie gestrand; Rechter moet uitspraak doen

De gesprekken tussen de parlementaire ondervragingscommissie en imam Suhayb Salam van de Utrechtse moskee alFitrah zijn gestrand. Salam heeft volgens de commissie geen openheid van zaken gegeven en het geschil moet nu worden opgelost door een rechter.

De parlementaire ondervragingscommissie, onder leiding van CDA’er Michel Rog, doet onderzoek naar ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen. De Utrechtse imam is opgeroepen als getuige in het onderzoek. De commissie eist inzage in documenten van de moskee, maar Salam weigert deze papieren te overhandigen.

“De bespreking tussen de parlementaire ondervragingscommissie naar ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen en de stichting alFitrah om af te stemmen hoe de stichting moet voldoen aan informatievorderingen, heeft niet geleid tot overeenstemming”, is te lezen op de website van de commissie.

De zaak wordt nu overgedragen aan het gerechtshof. De commissie verwacht over twee tot drie weken een uitspraak.

Botsen

De commissie botste meerdere malen met Salam tijdens de ondervragingen. Enkele vragen werden niet of ontwijkend beantwoord door de imam en zodra hij daarop werd gewezen door de leden van de commissie was zijn respons: “U gaat niet over mijn antwoorden.”

Hij stelde dat de commissie hem monddood wilde maken en dat hij niet zijn eigen antwoorden mocht geven: “U bent mijn rechten aan het schenden.” Rog dreigde het verhoor te schorsen, maar zover is het uiteindelijk niet gekomen.

AlFitrah ligt al langer onder het vergrootglas. In 2017 kampte de moskee met een huurachterstand en moesten ze het pand verlaten, maar uit het niets werd de achterstallige huur betaald plus 1,8 miljoen euro voor het pand. Waar het geld precies vandaan kwam, was niet duidelijk.