Gestolen herdenkingsbeeldje voor Joodse kinderen teruggevonden

Het bronzen herdenkingsbeeldje voor weggevoerde Joodse kinderen dat afgelopen weekend werd gestolen voor de deur van Stichting MerkAz aan de Magdalenastraat is weer terecht. Een voorbijganger vond het beeld op de Maliebaan en belde direct de stichting.

Max Samson van Stichting MerkAz is zeer verheugd dat het herdenkingsbeeld weer terecht is. Het is een kunstwerk van een wegrennend meisje en staat symbool voor de Joodse kinderen die in de Tweede Wereldoorlog uit het Utrechtse weeshuis aan de Nieuwegeacht zijn gedeporteerd. De titel van het beeld is Ontluikend leven.

Een voorbijganger zag het beeldje donderdag op de Maliebaan. Het beeld was achtergelaten bij een van de kunstwerken in de straat.

Bruut geweld

Na het telefoontje van de passant alarmeerde Samson de politie. Zij zijn het beeld gaan ophalen. Volgens Samson lijkt het erop dat het kunstwerk vrijwel onbeschadigd is. “Op het afgebroken voetje na, dat nog op de sokkel staat.” Het is de bedoeling dat het beeldje weer snel terugkomt op de oude plek.

Samson is de vinder zeer dankbaar. “Het is zo fijn dat er iemand alert is geweest. Wij zullen als stichting daarom ook onze blijk van waardering uiten.”