Gestolen stembureaubordjes en gemorste koffie in de stembus; dit ging er mis in de Utrechtse stembureaus

De 217 stembureaus in Utrecht ontvingen vorige week tijdens de Tweede Kamerverkiezing tienduizenden mensen die hun stem uitbrachten. Dat proces verloopt meestal zonder problemen, maar er gaat ook weleens iets mis. Boze kiezers, gestolen stembureaubordjes en gescheurde stempassen… Het kwam in Utrecht allemaal voor deze verkiezingen.

De stembureauleden kregen vorige week heel wat stemmers over de vloer. Utrecht telde 217 stembureaus, verdeeld over 182 locaties in de stad. In totaal kwamen er 209.409 mensen hun stem uitbrengen, wat betekent dat de opkomst 79,8 procent was. GroenLinks-PvdA werd onder Utrechters de grootste partij.

Bij elk stembureau is woensdagavond na de telling een proces-verbaal opgesteld. Daarin staat onder andere hoeveel stemmen er zijn uitgebracht en hoeveel stemmen elke partij gekregen heeft. Maar ook de bijzondere situaties waar de 3.000 vrijwilligers op stembureaus mee te maken kregen staan erin opgeschreven.

Boze kiezers

Zo kwam het in Utrecht meerdere keren voor dat stemmers kwaad hun stempas verscheurden, omdat ze om uiteenlopende redenen niet mochten stemmen. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat ze in een andere gemeente moesten stemmen, omdat ze een volmacht wilden inleveren terwijl ze zelf al gestemd hadden, maar ook omdat ze het er niet mee eens waren dat ze hun identificatiebewijs moesten laten zien.

Andere stemmers waren boos over bijvoorbeeld de bereikbaarheid of de toegankelijkheid van sommige stembureaus en over de parkeerkosten in de buurt. De vrijwilligers moesten daarnaast meerdere kiezers aanspreken omdat ze met iemand anders mee het stemhokje in wilden.

Koffie in de stembus

Niet alleen boze en ongehoorzame stemmers maakten het de stembureauleden soms lastig. Zo belandde op locaties waar meerdere stembureaus zaten weleens stemmen in de verkeerde bus. Bij in ieder geval twee Utrechtse stembureaus werd het bord ‘ingang stembureau’ gestolen. Bij een ander stembureau liepen twee kiezers tegen het glas naast de deur van het stembureau, waardoor ze lichtgewond raakten aan hun hoofd. En de stembiljetten van een stembureau in Leidsche Rijn zullen misschien enigszins bevlekt zijn geraakt. Daar belandde rond het middaguur een beetje koffie in de stembus.