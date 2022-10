Gestrande orka aangekomen in Utrecht voor onderzoek aan universiteit

De orka die zaterdag op het strand van Cadzand in Zeeland overleed, is voor onderzoek overgebracht naar Utrecht. Het dier kwam zondagochtend aan, waarna het onderzoek aan de Universiteit Utrecht van start kon gaan. De universiteit wordt vaker ingeschakeld bij dit soort bijzondere onderzoeken.

Het gaat om een vrouwtjesorka. Het dier is 5.17 meter lang en weegt ongeveer 2.000 kilogram. “De grote vraag is natuurlijk waarom de orka is gestrand. Dat is wat we met onderzoek proberen te achterhalen”, vertelt Lonneke IJsseldijk, onderzoeker bij de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.

“We kijken of er tekenen van ziekte zijn. Ook kijken we naar of en wat het dier gegeten heeft. We weten nog niet wanneer we resultaten van het onderzoek hebben, dat hangt af van wat we zullen vinden.”

De komende weken doen de Universiteit Utrecht en Wageningen Marine Research onderzoek naar de doodsoorzaak van het dier, maar ook of het daarvoor nog gezond was. Ook worden het dieet en de herkomst van de orka onderzocht. Het skelet wordt geconserveerd door Naturalis Biodiversity Center.

