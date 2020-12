Getuigen gezocht van overval op winkel Utrecht; medewerker met steekwapen bedreigd

De politie is op zoek naar getuigen van een overval op de Kruidvat in de Damstraat in Utrecht. De overal gebeurde op zaterdag 19 december. Daarbij werd een medewerker met een steekvoorwerp bedreigd.

Rond 16.30 uur kwam de overvaller de zaak binnen. De man had een steekvoorwerp vast en eiste geld. Hierna nam hij de benen in de richting van de Kanaalstraat. Ondanks een uitgebreide zoekactie, is hij niet meer aangetroffen.

De verdachte droeg een donkere muts, donkere kleding en een opvallend zwart/grijs geblokt heuptasje van het merk Louis Vuitton.