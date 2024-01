Gevaarlijke stof vrijgekomen bij bedrijf in De Meern; drie medewerkers gewond

Bij het bedrijf IQatalyst, voorheen BASF, in De Meern in Utrecht is maandag bij werkzaamheden een incident geweest waarbij nikkelpoeder is vrijgekomen. Volgens de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) zijn er drie mensen gewond geraakt.

Het incident gebeurde rond 13.30 uur bij werkzaamheden in het gebouw. Volgens de VRU kwam door het incident binnen in het gebouw nikkelpoeder vrij. Drie medewerkers van het bedrijf zijn daarbij gewond geraakt. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Er werd vanwege het ongeluk opgeschaald naar GRIP1. Dat wordt gedaan bij grote incidenten om de inzet van verschillende hulpdiensten goed te kunnen coördineren. De VRU meldde ongeveer een uur na het incident dat de situatie stabiel is. “Er is geen gevaar geweest voor de omgeving.”

IQatalyst is een fabrikant van katalysatoren die gebruikt worden in de chemische industrie. De fabriek was in handen van chemieconcern BASF, maar werd vorig jaar verkocht. Sindsdien heet het bedrijf IQatalyst. Een aantal jaar geleden waren bij BASF ook al meerdere incidenten met gevaarlijke stoffen.