Gevangenis Wolvenplein klaar voor transformatie; sleutels overgedragen aan gebiedsontwikkelaar AM

De sleutels van de voormalige gevangenis aan het Wolvenplein zijn op woensdag overgedragen aan de gebiedsontwikkelaar AM. Na 150 jaar verandert het complex van een penitentiaire inrichting in een gebied met wonen, werken en horeca.

Zeven jaar nadat de laatste gedetineerden vertrokken uit de gevangenis kan er nu echt begonnen worden met de transformatie van het monumentale pand. De afgelopen jaren zijn er al een hoop voorbereidingen gedaan. Zo maakte het Rijksvastgoedbedrijf, dat tot gisteren eigenaar was van het gebouw, in 2019 samen met de gemeente Utrecht een toekomstvisie voor Wolvenplein.

AM, de nieuwe eigenaar, heeft weer een eigen visie gemaakt dat aansluit op het document van de gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf. Zo moeten er zo’n 40 huizen komen, plekken om te werken werken, horeca, een hotel en buurtruimtes. Ook voorziet het plan in een openbare wandelroute langs de singel met een brug, een openbaar park aan de voorzijde en diverse toegankelijke binnentuinen.



Tekst gaat verder onder afbeelding

Deel uitmaken van de stad

Wethouder Kees Diepenveen laat weten: “Er ligt nu een nieuwe visie voor het gebied Wolvenplein dat aantrekkelijk is voor veel bewoners. Het gemengde programma zal Utrecht als geheel versterken. Het gevangenisterrein gaat nu echt deel uitmaken van onze stad. Het wordt een bijzondere plek voor iedereen om te wonen, te werken en te recreëren, met onder andere een nieuwe wandelroute door dit mooie stukje stad.”

“Het gaat hier om een markant complex dat na decennia als gevangenis te hebben gediend op een aansprekende manier een tweede leven krijgt”, zegt Marius van den Boogaart, sectiehoofd Verkoop en Gebiedsprojecten bij het Rijksvastgoedbedrijf. “We zijn vol vertrouwen dat Utrecht een stuk binnenstad erbij krijgt waar het aangenaam vertoeven is en waar verleden, heden en toekomst samenkomen.”

De Witte Wolf

Inmiddels is de gemeente Utrecht in overleg met AM over de uitwerking van de ingediende visie. Zo moeten er afspraken gemaakt worden over het te doorlopen proces, planning, rolverdeling en participatie. De Utrechtse bewonersvereniging De Witte Wolf is nauw betrokken bij de planontwikkeling.

Marien Kleinjan, directeur ontwikkeling AM Midden, zegt enthousiast over het ontwikkelingsproces: “In de visie van AM wordt met de herontwikkeling van het gevangeniscomplex een belangrijke impuls gegeven aan dit deel van de Utrechtse binnenstad. Een voorheen gesloten terrein krijgt een nieuwe openbare bestemming en wordt daarmee toegankelijk voor alle Utrechters.”

Sloop

Een klein gedeelte van het complex mag gesloopt worden, de vierkante meters die daardoor verdwijnen mogen juist weer bijgebouwd worden. Dat zullen vooral de woningen worden. De monumentale gevangenismuur blijft behouden. Het idee is dat er parkeerplaatsen verdwijnen en dat dat juist weer een groen en publiek gebied wordt.