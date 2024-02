Gevangenisstraffen voor drietal dat dementerende Utrechter besteelt; diefstal van goudstaven niet bewezen

De rechtbank in Utrecht heeft twee vrouwen en een man veroordeeld tot zes maanden celstraf voor diefstal uit de woning van een bejaarde, dementerende man in Utrecht. Het drietal heeft een medicijnkistje gestolen, maar diefstal van horloges, sieraden, contant geld en goudstaven kon niet worden bewezen.

Op 22 juli 2023 belde rond 22.00 uur ’s avonds een man met een oranje hesje aan bij de woning van de bejaarde man in Utrecht. Er werd opengedaan en de man werd binnengelaten. De man wenkte op dat moment richting een auto, waarna twee vrouwen uitstapten. Ook zij gingen het huis van de bejaarde man binnen. Twintig minuten later kwamen ze weer naar buiten.

De volgende ochtend waarschuwde de thuiszorg de kleinzoon van het slachtoffer dat zijn kistje met medicijnen kwijt was, waardoor de diefstal aan het licht kwam. Volgens een wijkverpleegkundige was het kistje met medicijnen eerder op de dag van de diefstal nog in het huis aanwezig.

Goudstaven

Het Openbaar Ministerie bepleitte dat uit de woning niet alleen het medicijnkistje, maar ook horloges, sieraden, een envelop met contant geld en goudstaven waren meegenomen. De rechtbank kan op basis van het dossier echter niet uitsluiten dat deze goederen al eerder uit de woning waren verdwenen. Meerdere personen hadden een sleutel van het huis van het slachtoffer, er kwam regelmatig zorgpersoneel over de vloer.

Bovendien was er kort voor de diefstal een verbouwing geweest, waardoor verschillende personen in de woning aanwezig waren en de deur regelmatig openstond. Tot slot blijkt dat de kleinzoon de inhoud van de kluis waaruit de spullen gestolen zouden zijn enkele maanden voor de diefstal voor het laatst zag.

Straffen

De rechtbank rekent het de verdachten zwaar aan dat ze bewust een kwetsbaar slachtoffer kozen en misbruik maakten van zijn vertrouwen. De rechter legt alle drie de verdachten een gevangenisstraf op van zes maanden. Omdat de mannelijke verdachte een verstandelijke beperking heeft, is een deel van zijn celstraf voorwaardelijk.

De straf is lager dan de eis van de officier van justitie, die wilde dat de verdachten 20 en 14 maanden celstraf zouden krijgen. “De strafoplegging wijkt af van de eis van de officier van justitie omdat de rechtbank de diefstal van de horloges, sieraden, het contante geld en de goudstaven niet wettig en overtuigend bewezen acht”, aldus de rechtbank.