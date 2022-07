Gevel van Galaxy Tower aan Jaarbeursplein in Utrecht wordt komende periode afgewerkt

Er is gestart met de afwerking van de buitenzijde van de Galaxy Tower aan het Jaarbeursplein in Utrecht. Zo worden de gevelstenen geplaatst en op het dak komen de frames voor zonnepanelen.

De Galaxy Tower bereikte in december 2021 al het hoogste punt van 90 meter. De komende periode wordt gestart met de gevelafwerking. Zo wordt er 10.000 vierkante meter aan keramieken gevelstenen geplaatst. Naast keramiek is er aan de gevel ook ruimte voor zonnepanelen en groene gevels.

Niet alleen de gevel van de Galaxy Tower wekt straks energie op. Ook op het dak komen zonnepanelen. De frames daarvoor worden de komende periode gelegd.

Huurwoningen

In het gebouw komt een hotelvestiging van Amrâth, met meer dan 250 kamers op de eerste zeven verdiepingen. Boven het hotel, op de achtste tot de dertigste verdieping, komen ruim 300 vrije sector huurwoningen. Onder het gebouw komt een parkeergarage. Bewoners van de appartementen kunnen straks gebruikmaken van de faciliteiten van het hotel, zoals de fitness en welness.

De bouw van de 90 meter hoge toren startte in de zomer van 2018 en had eigenlijk in juni vorig jaar klaar moeten zijn. In april 2021 bleek al dat die datum niet gehaald ging worden. De datum van de opening van de Galaxy Tower is nog niet bekend.