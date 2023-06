Gevel van winkel met Rietveldpui aan Oudegracht in Utrecht niet onherstelbaar beschadigd

De gevel van het voormalige pand van Mado en later G-Star Raw is niet onherstelbaar beschadigd. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders na vragen van vier gemeenteraadsfracties. De partijen maakten zich zorgen over de staat van het pand aan de Oudegracht 119, waarvan de etalage ontworpen werd door Gerrit Rietveld.

Kantoorboekhandel Mado vestigde zich in 1841 in het pand Klein Blankenburgh, aan de Oudegracht 119. In 1961 gaf Mado Gerrit Rietveld de opdracht om een nieuwe winkelpui te ontwerpen, schreef Arjan den Boer eerder al eens voor DUIC. Dat werd een halfvrijstaande etalage, met veel glas en dunne stalen kozijnen. In 2011 vertrok Mado van de Oudegracht, waarna G-Star Raw het pand betrok. De nieuwe eigenaar verfde Rietvelds vitrines donkergrijs, maar de opzet bleef intact.

G-Star Raw is onlangs ook vertrokken uit het pand, waarna onrust ontstond over de staat van het gebouw. De vitrines van Rietveld zijn niet beschadigd, maar de gevel heeft wel het een en ander te verduren gekregen. De fracties van PvdA, GroenLinks, PVV en Student & Starter wilden daarom weten wat precies de schade aan het monumentale pand is en of die herstelbaar is.

Schade is herstelbaar

Het college van B&W geeft aan dat de gevel beschadigd is doordat G-Star de letters van de gevel heeft moeten verwijderen. “De beschadiging bestaat uit het zichtbaar zijn van de bevestigingspunten van de reclame en krassen in de verflaag”, aldus het college. “Deze schade is herstelbaar.”

Het college vindt dat de beschadigingen afbreuk doen aan de uitstraling van het winkelpand en heeft contact gehad met de architect die door de eigenaar is ingeschakeld. De architect is bezig met een herstelplan “dat recht zal doen aan de ‘Rietvelduitstraling’.” Het herstelplan wordt vervolgens voorgelegd aan de afdeling Erfgoed. Uit gesprekken tussen de gemeente en de architect blijkt ook dat er op korte termijn een nieuwe huurder in het pand komt. De eerste herstelwerkzaamheden lijken overigens al in gang gezet, de gevel is inmiddels weer gladgestreken.