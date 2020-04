Gewonde bij steekincident op Rose-Mariepad in Utrechtse wijk Terwijde

Bij een ruzie op het Rose Mariepad in de Utrechtse wijk Terwijde is zondagavond een persoon in zijn rug gestoken.



Het incident gebeurde rond 20.30 uur, waarna de politie de plaats delict heeft afgezet. Het Het slachtoffer is meegenomen naar het ziekenhuis.

De daders zouden na de steekpartij zijn gevlucht op een scooter. Agenten zijn in de omgeving op zoek geweest naar hen, maar het is niet bekend of ze nog gevonden zijn.