Gewonde bij steekpartij in woning in Leidsche Rijn in Utrecht

In een woning aan de Romestraat in Leidsche Rijn in Utrecht is dinsdagochtend rond 06.45 uur een man neergestoken. Hoe dat kon gebeuren, is niet bekend. Het slachtoffer raakte lichtgewond en is behandeld door ambulancepersoneel.

Op het moment dat de politie de woning aan de Romestraat bezocht, waren er meerdere mannen aanwezig in de woning. Ook het slachtoffer is een man. Ze wilden allemaal niet meewerken aan een onderzoek naar het incident, zegt een woordvoerder van de politie.

Het slachtoffer raakte door de steekpartij lichtgewond. Hij is overgedragen aan ambulancepersoneel. Hoe het met de man gaat, is niet bekend. Volgens de politie is er op dit moment geen aanleiding om verder onderzoek te doen.