Gewonde door mogelijk steekincident op Van Sijpesteijnkade in Utrecht

Aan de Van Sijpesteijnkade bij Utrecht Centraal is zaterdagochtend een persoon gewond geraakt bij een mogelijk steekincident. Dit gebeurde na een ruzie tussen drie personen. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse.

Het incident gebeurde rond 11.00 uur. Volgens een politiewoordvoerder is het onduidelijk wat er precies is gebeurd. “Wat we wel weten, is dat er een conflict tussen drie personen is geweest, waarbij één iemand gewond is geraakt.” Volgens een aanwezige persfotograaf zou dit gaan om een wond ter hoogte van het oor.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Of dit het gevolg is van een steekincident, is nog onbekend. De woordvoerder vertelt dat er mogelijk ook met stenen is gegooid.

Een persoon is ter plaatse aangehouden. De politie is nog op zoek naar de derde betrokkene.