 Gewonde door mogelijk steekincident op Van Sijpesteijnkade in Utrecht Gewonde door mogelijk steekincident op Van Sijpesteijnkade in Utrecht
Zoeken

Nieuws

Gewonde door mogelijk steekincident op Van Sijpesteijnkade in Utrecht

Gewonde door mogelijk steekincident op Van Sijpesteijnkade in Utrecht
Foto: Regio Nieuws Utrecht
Aan de Van Sijpesteijnkade bij Utrecht Centraal is zaterdagochtend een persoon gewond geraakt bij een mogelijk steekincident. Dit gebeurde na een ruzie tussen drie personen. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. 

Aan de Van Sijpesteijnkade bij Utrecht Centraal is zaterdagochtend een persoon gewond geraakt bij een mogelijk steekincident. Dit gebeurde na een ruzie tussen drie personen. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. 

Het incident gebeurde rond 11.00 uur. Volgens een politiewoordvoerder is het onduidelijk wat er precies is gebeurd. “Wat we wel weten, is dat er een conflict tussen drie personen is geweest, waarbij één iemand gewond is geraakt.” Volgens een aanwezige persfotograaf zou dit gaan om een wond ter hoogte van het oor.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Of dit het gevolg is van een steekincident, is nog onbekend. De woordvoerder vertelt dat er mogelijk ook met stenen is gegooid.

Een persoon is ter plaatse aangehouden. De politie is nog op zoek naar de derde betrokkene.

Foto: Regio Nieuws Utrecht

geen Reacties

Reageren

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Laatste nieuws

DUIC TV