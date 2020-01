Gewonde kat zit dagenlang verscholen onder Ierse pub

Een kat is donderdag na een aanrijding met een auto in een gat in de muur van de Ierse pub O’Leary’s gekropen. Omdat werd gedacht dat het dier er nog steeds zat is de brandweer zondag voor de tweede keer in actie gekomen om de kat te bevrijden.

Om bij de kat in de buurt te komen is een deel van het trottoir weggehaald. Hierdoor kon iemand van de brandweer onder de kroeg aan de Adelaarstraat kruipen. Het dier werd uiteindelijk niet aangetroffen en men vermoedt dat de kat zelf uit het gat is gekropen.

Omstanders zeiden dat de kat na de aanrijding strompelend en geschrokken het gat in was gekropen. Er is toen van alles geprobeerd om het dier uit de benarde situatie te halen maar zonder succes. Zaterdag is de brandweer ook al langsgekomen om de kat te bevrijden maar ook dat lukte niet.

Miauwen

Omstanders zeiden dat ze het dier zaterdagavond nog hoorden miauwen. Daarom besloot de brandweer om zondag groter geschut in te zetten en een deel van het trottoir weg te halen. Iemand van de gemeente Utrecht was erbij om te assisteren maar de kat was al gevlogen.

De dierenambulance Utrecht heeft een oproep op Facebook geplaatst waarin wordt gevraagd uit te kijken naar het dier. “Zijn er mensen in de omgeving van de Adelaarstraat en Hopakker die een zwart met witte kat hebben die gewond is thuisgekomen? Wij horen het graag”, is te lezen in het bericht.