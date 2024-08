Gewonde na steekincident bij woning in Utrechtse buurt Lunetten

Een 37-jarige man is in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond geraakt na een steekincident in Utrecht. De politie kon even later een 57-jarige verdachte aanhouden.

Een 37-jarige man is in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond geraakt na een steekincident in Utrecht. De politie kon even later een 57-jarige verdachte aanhouden. Het incident speelde zich rond 04.20 uur af nabij een woning aan de Elzas in Lunetten. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht door de politie. Het 37-jarige slachtoffer moest vanwege zijn verwondingen naar het ziekenhuis. De 57-jarige verdachte zit momenteel vast. Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Utrecht

Schrijf je hier in!