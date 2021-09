Gewonde vrouw op Falklanddreef viel mogelijk van de flat; politie zoekt getuigen

Naast een flat aan de Utrechtse Falklanddreef is zondagavond een gewonde vrouw gevonden. Mogelijk is de 18-jarige vrouw van de flat gevallen, maar het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De politie is op zoek naar mensen die hier meer over kunnen vertellen.

Rond 18.30 uur kreeg de politie in Overvecht de melding dat er iemand van een flat aan de Falklanddreef was gevallen. Agenten troffen daar een vrouw aan die gewond op straat lag. Ze zetten daarop de omgeving af om onderzoek te kunnen doen.

De vrouw van 18 jaar oud is naar het ziekenhuis vervoerd. Het is de politie nog niet duidelijk of de vrouw daadwerkelijk van de flat is gevallen. De politie is daarom op zoek naar mensen die meer kunnen vertellen over het incident.

Volgens de politie is mogelijk sprake van verdachte omstandigheden. Zondagavond werd een man aangehouden. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol in het incident is geweest.