Gezamenlijke oproep huisartsen en ziekenhuizen Utrecht:’Blijf niet weg!’

De huisartsen, ambulancemedewerkers en ziekenhuizen in de provincie Utrecht hebben een oproep gedaan aan patienten. De vraag naar reguliere zorg neemt af en mensen zijn terughoudend om de huisarts of het ziekenhuis in te schakelen in verband met het coronavirus. De medici roepen op om niet zelf die inschatting te maken.

Huisartsen, medisch specialisten en ambulancedienst zien het aantal patiënten dat hun hulp inroept sterk afnemen. Mensen lijken nu bij klachten terughoudend om de huisarts of het overbelaste ziekenhuis in te schakelen.

“Niet doen”, zegt Esther van Osselen namens de huisartsen in regio Utrecht, Amersfoort en Nieuwegein. “De reguliere, niet-corona, zorg gaat zoveel mogelijk door! Maak daarom niet zelf de inschatting, maar bel de huisarts wanneer je dat normaal gesproken ook zou doen.”

De consulten zijn tegenwoordig vaker via de telefoon of via beeldbellen, maar artsen zijn wel beschikbaar om zorg te verlenen.

“Het is belangrijk dat we met elkaar proberen te voorkomen dat mensen (te lang) met klachten blijven lopen, waardoor hun gezondheid mogelijk verslechtert en ze op een later moment intensievere zorg nodig hebben”, aldus Van Osselen.

Druk op ziekenhuizen

Huisartsen, specialisten en ambulancemedewerkers overleggen nu nog meer dan gebruikelijk met elkaar om te komen tot de best mogelijke zorg. De druk op de ziekenhuizen in de regio is momenteel groot. Zorg die geen spoed heeft wordt uitgesteld of op afstand georganiseerd.

Astrid Posthouwer, lid RvB Meander Medisch Centrum, vertelt namens de ziekenhuizen in het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Midden Nederland: “Acute zorg, behandelingen en operaties die medisch gezien niet uit te stellen zijn, gaan gewoon door. Alle ziekenhuizen in de regio houden hier ruimte en personele capaciteit voor beschikbaar. We roepen dan ook op om met acute klachten niet weg te blijven, maar de huisarts of 112 te bellen, zoals je dat in normale tijden ook zou doen.”

Hoewel er in alle ziekenhuizen patienten liggen met corona, zijn de strikte hygiëne- en bezoekersmaatregelen bij ziekenhuizen en huisartsen voldoende voldoende om veilig te bezoeken voor noodzakelijke zorg.