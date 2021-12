Gezellig maar ongezond: zo wil Utrecht houtstook in de stad verminderen

Veel mensen associëren het met gezelligheid: de donkere, koude dagen worden een beetje lichter en warmer met een houtvuurtje in de open haard. Maar houtstook zorgt voor schadelijke stoffen in de lucht en dat kan voor overlast zorgen. Houtstook door particulieren is zelfs een van de belangrijkste bronnen van luchtvervuiling, stelt de gemeente. Utrecht is daarom in oktober begonnen met een nieuwe campagne. Het doel? Stokers aansporen om minder vaak te stoken en het zo schoon mogelijk te doen als ze toch een vuurtje willen maken.

Het past natuurlijk wel in de ambities van de gemeente om de houtstook aan te pakken. Het doel is immers om een gezonde en leefbare stad te zijn. Vooral ouderen, kinderen en mensen met problemen aan de luchtwegen hebben last van de houtstook en die moet daarom verminderen, vindt de gemeente.

“Grote vervuilers zoals het verkeer en de industrie zijn de afgelopen jaren steeds schoner geworden, terwijl de bijdrage van houtstook aan luchtvervuiling nauwelijks minder is geworden,” vertelt wethouder Eelco Eerenberg. “En dat willen we in Utrecht anders. We hebben het liefst dat het vuurtje vaker uit blijft, maar als er dan toch hout gestookt wordt, dan op een zo min mogelijk vervuilende manier.” Houtstook draagt dus relatief veel bij aan de hoeveelheid fijnstof in de lucht en nu zijn er dus maatregelen genomen om dat aan te pakken.

Panel

De gemeente deed in aanloop naar de maatregelen onder meer onderzoek onder Utrechters. Wat vinden zij eigenlijk van hout stook en hebben ze weleens last van de rook die het oplevert? Dat waren vragen die zijn voorgelegd aan een Bewonerspanel. Van hen heeft 14 procent zelf een kachel of open haard in huis.

80 procent van de panelleden met én zonder houtkachel is het eens met de stelling dat houtstoken gezellig is, maar acht op de tien ziet ook in dat het slecht is voor de luchtkwaliteit. De meesten, ongeveer tweederde van de panelleden, hebben echter zelf geen last van houtstook in hun buurt. 35 procent van de panelleden hebben er wel last van; daarbij gaat het dan vooral om de stank (31 procent). Tweederde van de mensen die aangaven last te hebben van houtstook, onderneemt dan ook actie om de overlast te verminderen. Veel mensen sluiten bijvoorbeeld ramen, deuren en luchtroosters (66 procent) en 15 procent geeft aan zelfs binnen te blijven tot het stoken voorbij is.

Campagne

De resultaten van het Bewonerspanel zijn gebruikt voor het opzetten van de campagne, die rust op verschillende peilers. Voor de mensen die wel door willen gaan met stoken, is de Utrechtse Stookstandaard in het leven geroepen. Daarin staan acht tips om op een schonere manier hout te stoken. Door op de juiste manier te stoken, komen er minder schadelijke stoffen in de lucht, is het idee. Dat vermindert dus ook de overlast.

De tips variëren van ‘stook alleen droog hout’ en ‘stook nooit hout dat is geverfd, gebeitst of geïmpregneerd’ tot ‘controleer de kleur van de vlam en de rook’. Die eerste twee tips zijn overigens wel bekend bij de meeste Utrechters met een houtkachel: 98 procent van de panelleden die hun houtkachel afgelopen jaar gebruikte, geeft aan de tips te kennen. De minst bekende tip onder panelleden is: ‘Maak het vuur aan met de Zwitserse methode’, wat inhoudt dat je het vuur van bovenaf met een aanmaakblokje aansteekt, waardoor het vuur beter opstart en er minder rook in en om het huis ontstaat. 46 procent van de panelleden kent deze tip niet.

Naast deze tips, komt de gemeente met adviezen voor goed onderhoud en schonere kachels, omdat ook dat van grote invloed zou zijn op de hoeveelheid fijnstof die in de lucht belandt. Deze moderne kachels of pelletkachels moeten voldoen aan de Europese Ecodesign norm.

Subsidie

De gemeente wil ook nog een stapje verdergaan en heeft daarom een subsidie in het leven geroepen voor mensen die zo’n schonere kachel aan willen schaffen of hun kachel helemaal weg willen doen. Utrechters die hun open haard of oude houtkachel willen vervangen door een nieuwe, moderne kachel die voldoet aan de Ecodesign norm, kunnen daarvoor van de gemeente 500 euro subsidie krijgen. De oude kachel moet ingeleverd worden bij een afvalscheidingsstation in Utrecht, zodat die bijvoorbeeld niet kan worden doorverkocht.

De meest efficiënte manier om houtstook tegen te gaan, is natuurlijk het compleet verwijderen van oude kachels. Onderdeel van de campagne is daarom ook subsidie voor mensen die hun open haard of rookkanaal weg willen halen. Voor het laten verwijderen van een open haard, het laten verwijderen van een rookkanaal of het ervoor zorgen dat een rookkanaal niet meer gebruikt kan worden, is een subsidie van 2.000 euro beschikbaar. Het is dan niet genoeg om alleen de kachel en de metalen pijp weg te halen.

Utrechters met een U-pas krijgen in alle drie de gevallen het dubbele subsidiebedrag. De subsidie geldt voorlopig tot en met 31 december 2022 en wordt daarna verlengd of aangepast. De gemeente wil de subsidie aanbieden tot en met 2025.