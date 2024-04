Gezochte auto teruggevonden, maar op hele andere plek dan waar massaal gezocht werd

De zoektocht naar de ‘vermiste’ auto van een man uit Rosmalen is over. De auto werd gevonden door een verslaggever van RTV Utrecht. Niet aan de zuidkant van Utrecht, waar de man dacht geparkeerd te hebben. Maar in een garage op het Utrecht Science Park.

De man uit Rosmalen parkeerde op 18 april zijn auto ergens in Utrecht of omgeving, sindsdien was de wagen niet meer gezien. Na het parkeren vertrok de man op de fiets, die hij in zijn auto mee had, naar het centrum van Utrecht voor een afspraak. Hij was echter vergeten waar hij zijn auto had geparkeerd. Het geheugen van de man zou de laatste tijd achteruitgaan, zo liet familie weten.

Er werd dagenlang gezocht en de familie deed een oproep via de media. Er kwam een online plattegrond waarop te zien was maar men al gezocht had. De man dacht zelf dat hij ergens in het zuiden van de gemeente, of in het noorden van Nieuwegein ‘op een klein parkeerplaatsje met ongeveer 8 auto’s, in het groen’ had geparkeerd. Dat blijkt dus niet te kloppen. Een verslaggever van RTV Utrecht zag de auto staan in de parkeergarage op het Utrecht Science Park. EditieNL weet te vertellen wat de parkeerkosten zijn; 84 euro.