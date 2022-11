Gezondheidscentrum Lunetten niet naar Musketon vanwege ‘onvoldoende financiële ruimte’

Gezondheidscentrum Lunetten heeft eerdere plannen om naar De Musketon in Lunetten te verhuizen afgeblazen. De reden hiervoor zou het ontbreken van financiële middelen zijn. Dat laat wethouder Dennis de Vries weten na vragen van CDA Utrecht.

De gemeenteraad vroeg in maart 2020 om meer voorzieningen en activiteiten in De Musketon in de Utrechtse wijk Lunetten. Hier zou onder meer het Gezondheidscentrum Lunetten goed bij kunnen passen. De plannen lagen er, maar toch liet het college in een brief aan de gemeenteraad weten dat de verhuizing niet door kon gaan.

“Gezondheidscentrum Lunetten heeft de financiële gevolgen van een verhuizing in de huidige arbeidsmarkt en zorgmarkt in beeld gebracht”, stond er in de raadsbrief. “Op basis hiervan heeft ze besloten om niet te verhuizen naar De Musketon.”

Financiële ruimte

De Utrechtse fractie van de CDA vroeg daarop wat de reden van het afblazen van de verhuizing is. Wethouder Dennis de Vries (Vastgoed) laat weten dat het gezondheidscentrum na een intern onderzoek concludeerde dat het ‘nu onvoldoende financiële ruimte ziet voor een verhuizing naar De Musketon’.

De gemeente en het gezondheidscentrum zouden het volgens de wethouder over de meeste huurvoorwaarden met elkaar eens zijn geweest. Er was echter één punt waar de gemeente niet mee akkoord kon gaan. Namelijk het verkopen van ‘maatschappelijk vastgoed’.

Maatschappelijk vastgoed

De Vries: “Het Gezondheidscentrum wilde de waarde van haar eigen pand Oeral 1 inzetten om een deel van De Musketon in eigendom te krijgen. Dat was voor de gemeente geen optie. In het coalitieakkoord is afgesproken dat maatschappelijk vastgoed niet wordt verkocht.”

Er zijn nog andere huurders die zich in De Musketon willen vestigen, laat De Vries weten. “Bibliotheek, Buurtteam en Buurtcentrum hebben een lopende huurovereenkomst. Het besluit van het Gezondheidscentrum heeft voor hen geen directe gevolgen.”