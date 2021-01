GGD begint vrijdag met vaccinatie van Utrechtse zorgmedewerkers

De GGD gaat vanaf vrijdag in Expo Houten Utrechtse zorgmedewerkers vaccineren tegen het coronavirus. Het Rode Kruis ondersteunt het komende half jaar het personeel op de priklocatie.

Komende weken worden dagelijks zo’n 250 tot 300 mensen gevaccineerd in Expo Houten. Hulpverleners van het Rode Kruis staan mensen bij die worden ingeënt, bijvoorbeeld door ze na inenting een kwartier te observeren om te zien of er bijwerkingen optreden. Ook kan het Rode Kruis medische hulp verlenen als iemand flauwvalt of een allergische reactie krijgt.

Utrechtse ziekenhuizen begonnen woensdag al met de vaccinatie van hun medewerkers. In Expo Houten zullen in eerste instantie zorgmedewerkers van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen worden gevaccineerd.