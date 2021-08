GGD gaat door met zonder afspraak vaccineren in de wijken; deze maand Kanaleneiland en Overvecht

De GGD strijkt deze maand neer in Overvecht en Kanaleneiland om daar mensen informatie te geven of te vaccineren zonder dat ze van tevoren een afspraak hebben gemaakt. De GGD hoopt hiermee mensen te bereiken die nog geen gebruik hebben gemaakt van de uitnodiging voor een coronavaccinatie.

De grootschalige vaccinatielocaties in de regio, waaronder de Jaarbeurs, worden deze maand geleidelijk afgebouwd. Deze plekken zijn straks niet meer nodig omdat de meeste mensen inmiddels geheel of gedeeltelijk zijn gevaccineerd. De locatie in de Jaarbeurs sluit eind augustus.

Sommige mensen zijn echter niet ingegaan op de uitnodiging voor een coronavaccinatie. Om deze personen toch te bereiken is de GGD regio Utrecht het project fijnmazig vaccineren gestart. Buurtbewoners vanaf 12 jaar kunnen op vrije inloop informatie krijgen over het vaccin en ook direct gevaccineerd worden met Pfizer of Janssen.

Krachtstation

De plekken waar dit wordt gedaan worden onder meer bepaald op basis van cijfers van het RIVM over de vaccinatiegraad en gesprekken met bijvoorbeeld de gemeente. De GGD heeft daarop besloten om op zaterdag 7, 14 en 21 augustus een locatie te openen in het Krachtstation in Kanaleneiland. Bewoners kunnen hier tussen 09.30 en 17.00 uur terecht voor informatie en eventueel een vaccin.

Op vrijdag 13, 20 en 27 augustus is de GGD te vinden in het ZIMIHC Theater Stefanus in Overvecht. De openingstijden van deze plek verschillen per dag en variëren van 09.30 tot 22.00 uur.