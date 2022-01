GGD heropent aantal kleine vaccinatielocaties in Utrecht

De GGD regio Utrecht gaat een aantal kleine vaccinatielocaties in de stad weer openen. De zogenoemde ‘dichtbijlocaties’ waren sinds eind december dicht omdat het personeel van de locaties nodig was voor het zetten van boosterprikken op de vaccinatielocatie in de Jaarbeurs.

De locaties in Utrecht die weer opengaan, zijn in Kanaleneiland, Leidsche Rijn en Overvecht. Op maandag 31 januari kunnen mensen daar weer voor het eerst terecht voor een coronavaccinatie. De GGD laat weten dat een prik halen kan op vrije inloop. Een afspraak maken is dus niet nodig. Kinderen tussen de 5 en 11 jaar zijn ook welkom om gevaccineerd te worden op de dichtbijlocaties, maar voor hen moet wel een afspraak worden gemaakt.

De stad krijgt er niet alleen vaccinatielocaties, maar ook een vaste testlocatie bij. Op Meernsedijk 59 in De Meern opent een testlocatie die op maandag open is van 10.00 tot 17.00 uur en van dinsdag tot en met zondag van 9.00 tot 17.00 uur. De locatie vervangt de testbus die op de Kopenhagenstraat in Leidsche Rijn stond.

Bij de teststraten in Utrecht is nog steeds sprake van grote drukte, maar volgens de GGD is het tempo ondanks de rijen ‘hoog en hoeft u niet lang te wachten’. Op de XL testlocatie bij de Jaarbeurs worden volgens de GGD momenteel rond de 175 testen per kwartier afgenomen. Testen kan alleen op afspraak.