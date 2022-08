GGD-locatie in voormalig Holland Casino in Utrecht kort ontruimd door vreemde geur

De GGD-locatie aan de Overste den Oudenlaan in Utrecht is woensdagmiddag net na 12.30 uur gesloten geweest vanwege een vreemde geur. De brandweer kwam erop af, en gaf niet veel later weer aan dat het veilig was.

De vreemde geur bleek afkomstig van een aggregaat. Om 12.38 uur liet de GGD regio Utrecht via sociale media weten dat het pand was ontruimd en alle bezoekers naar huis waren gestuurd. “Afspraken voor vanmiddag worden afgebeld. De brandweer doet op dit moment onderzoek”, was te lezen in het bericht.

Rond 12.50 uur werd echter alweer gezegd dat het veilig was. “De vreemde lucht werd veroorzaakt door een aggregaat. De locatie op de Overste den Oudenlaan is weer geopend voor bezoekers”, liet de GGD weten.