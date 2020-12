‘GGD meldt grote drukte op Utrechtse coronatest afsprakenlijnen: Bel later terug’

Het gaat niet goed met de besmettingscijfers en dat is ook terug te zien bij de afsprakenlijn van de GGD Utrecht. Heel veel mensen proberen een afspraak te maken voor een coronatest, zo veel zelfs dat de GGD adviseert om later terug te bellen. Minister-president Mark Rutte spreekt vanavond het volk toe vanuit het Torentje over de coronacrisis.

Al geruime tijd is het aantal positieve coronatesten te hoog, en het aantal neemt de afgelopen dagen alleen maar toe. Afgelopen dinsdag was er nog een corona-persconferentie, maar de nood is hoog en daarom zal Rutte vanavond een toespraak houden.

De GGD in Utrecht laat deze ochtend weten dat het erg druk is bij het telefoonnummer voor het aanvragen van een coronatest. Het is zelfs zo druk dat GGD Utrecht mensen adviseert om later terug te bellen.

Het is nog niet duidelijk wat minister-president Rutte vanavond gaat bekendmaken, maar men verwacht strenge maatregelen om het aantal positieve testen naar beneden te halen.