GGD opent coronavaccinatielocatie in Utrechtse Ulu Camii moskee

De GGD gaat vanaf zondag 12 september vaccineren tegen corona in de Ulu-moskee in Lombok. Mensen vanaf 12 jaar kunnen zich daar zonder afspraak laten vaccineren met Janssen of Pfizer.

De tijdelijke locatie is de komende maand één dag in het weekend open. Het gaat om zondag 12 september, zaterdag 18 september, zondag 26 september en zondag 3 oktober. De locatie is die dagen open van 9.30 tot 17.00 uur.

De GGD is in Overvecht en Kanaleneiland nu twee maanden bezig met het vaccineren zonder afspraak. De gezondheidsdienst hoopt op die manier de vaccinatiegraad te verhogen. Volgens de GGD is de opkomst op de locaties in de wijken hoog; meer dan 1.500 inwoners zijn inmiddels op een van de locaties gevaccineerd. Er zijn ook artsen en verpleegkundigen aanwezig voor mensen die vragen of twijfels hebben over vaccinatie.

Naast de locaties in Utrecht zijn er ook nog vaccinatielocaties open in Nieuwegein, Woerden, Veenendaal, Breukelen en Zeist. De GGD is ook elke dag op verschillende locaties in de regio Utrecht aanwezig, waaronder het Utrecht Science Park.