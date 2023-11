GGD opent tijdelijk locatie voor coronavaccinatie in Utrechtse wijk Overvecht

Voor velen lijkt corona alweer ver achter de rug, maar bepaalde groepen mensen hebben onlangs weer het advies gekregen een prik te halen om te voorkomen dat ze ernstig ziek worden. Voor deze groepen gaat de GGD tijdelijk een extra vaccinatielocatie openen in de Utrechtse wijk Overvecht.

Ondanks dat er geen beperkende maatregelen meer zijn, komt het coronavirus nog steeds voor in Nederland. Begin oktober is een nieuwe vaccinatieronde gestart voor risicogroepen. “Mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door corona, waaronder 60-plussers, zwangeren en zorgmedewerkers met direct patiënt- en/of cliëntcontact kunnen de prik krijgen”, zo luidt het advies van het RIVM.

Deze mensen kunnen momenteel in Utrecht zonder afspraak terecht bij de vaccinatielocatie aan de Europalaan. Deze plek is van maandag tot en met zaterdag geopend van 08.30 tot 17.00 uur. Op zaterdag 11 en zaterdag 18 november opent de GGD een tijdelijke priklocatie in Sporthal de Dreef aan de Schooneggendreef in Overvecht. Deze plek is tussen 10.00 en 17.00 uur te bezoeken, en ook hier hoeven mensen die een prik willen geen afspraak te maken.

Barrières

De GGD laat weten voor Overvecht te hebben gekozen omdat uit eerdere vaccinatiecampagnes bleek dat bewoners uit de wijk ‘soms barrières ervaarden’ om naar de grote locatie in Utrecht (eerder in de Jaarbeurs, nu aan de Europalaan) te komen.

“Dit kan te maken hebben met afstand en beperkte mogelijkheden voor vervoer. We willen de vaccinatie daarom laagdrempeliger in de wijk aanbieden. Ook in andere gemeentes hebben we zogenaamde ‘dichtbij’ locaties (gehad), om de vaccinatie toegankelijker te maken voor mensen. Dit zijn vaak kleinere en ook tijdelijke locaties”, aldus de GGD.