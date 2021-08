GGD opent vaccinatielocatie op Utrecht Science Park tijdens begin studiejaar

De GGD opent aan het begin van het studiejaar een vaccinatielocatie op het Utrecht Science Park (USP). Het is een wens van zowel de Universiteit Utrecht als de Hogeschool Utrecht, waarmee zij het voor studenten makkelijk willen maken alsnog een coronavaccin te halen.

De universiteit en hogeschool gaven vorige week al aan dat er gesprekken liepen met de GGD regio Utrecht over een eventuele vaccinatielocatie op het USP. “Studenten zijn een risicogroep, zij hebben bijvoorbeeld veel onderling contact”, zei een woordvoerder van de Hogeschool Utrecht. “Wij willen degenen die zich nog niet gevaccineerd hebben de mogelijkheid geven dit alsnog te doen.”

Dit was ook de reden voor de Universiteit Utrecht om een vaccinatielocatie op het USP te openen. “Studenten die zich nog willen laten vaccineren moeten dat makkelijk kunnen doen”, aldus een woordvoerder van de universiteit.

Drie weken

De GGD zegt dat de priklocatie op maandag 6 september opengaat en de eerste week drie dagen geopend is. Daarna zal de locatie nog maar één dag per week open zijn. Na acht weken wordt gekeken of het initiatief wordt doorgezet.

“Met deze locatie willen we op een laagdrempelige manier informatie over het vaccin geven en mensen daarnaast ook de mogelijkheid geven zich te laten vaccineren”, aldus de GGD regio Utrecht.

Jaarbeurs

Eerder maakte de GGD bekend dat de vaccinatielocatie in de Jaarbeurs eind augustus gaat sluiten. De grootschalige locaties zijn straks niet meer nodig omdat de meeste mensen inmiddels geheel of gedeeltelijk zijn gevaccineerd, een afspraak hebben ingepland of zijn uitgenodigd.