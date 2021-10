GGD opent vrijdag een vaccinatielocatie in Hoog Catharijne die zeven dagen per week geopend is

De GGD regio Utrecht opent vrijdag een vaccinatielocatie in winkelcentrum Hoog Catharijne. Mensen die nog een coronaprik willen halen of informatie over het vaccin willen inwinnen, kunnen er straks zeven dagen per week terecht.

Op de vaccinatielocatie, die aan het Stationsplein aan de buitenzijde van Hoog Catharijne wordt geopend, wordt geprikt met het Pfizer-vaccin. Een afspraak maken is niet per se nodig, maar het is wel mogelijk.

De locatie is vanaf vrijdag iedere dag geopend. Van maandag tot en met vrijdag kunnen mensen er terecht tussen 12.00 en 20.00 uur, en op zaterdag en zondag is de vaccinatielocatie geopend tussen 10.00 en 18.00 uur.

De grootste vaccinatielocatie in Utrecht was in de Jaarbeurs, maar daar wordt inmiddels niet meer geprikt. Wel is in de Jaarbeurs een nieuwe locatie geopend. De GGD heeft ook tijdelijke vaccinatielocaties in de rest van de stad geopend. Dit werd onder meer gedaan op het Utrecht Science Park en in de Ulu moskee. Ook ging de GGD met een mobiele bus naar plekken waar de vaccinatiegraad laag was.