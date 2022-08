GGD regio Utrecht begint met vaccinatie tegen apenpokken

De GGD regio Utrecht is begonnen met vaccineren tegen apenpokken (monkeypox). De vaccinaties worden voorlopig enkel nog op uitnodiging gezet. Volgens de GGD zijn apenpokken voor de meeste mensen niet gevaarlijk, maar kan het wel erg vervelend zijn. In de regio Utrecht zijn tot nu toe 43 meldingen van het virus geweest.

Er zijn meerdere groepen die als eerste benaderd wordt voor een vaccinatie. Het gaat om deelnemers aan de landelijke PrEP-behandeling, een preventief middel tegen HIV, en mensen die daarvoor op de wachtrij staan. Ook mannen die seks hebben met andere mannen, en bekend zijn bij Centra voor Seksuele Gezondheid (zoals bijvoorbeeld de GGD regio Utrecht) zullen benaderd worden.

In principe heeft iemand twee vaccinaties nodig, tenzij deze persoon voor 1975 is ingeënt tegen pokken. In dat geval is een vaccinatie voldoende.

Symptomen

De verschijnselen waaraan je de apenpokken herkent, lijken erg op die van de normale pokken. De symptomen zijn bij apenpokken over het algemeen veel milder. De ziekte is vooral te herkennen aan rode vlekjes op de huid, die overgaan in blaasjes. Deze blaasjes vormen uiteindelijk de pokken, die pijnlijk kunnen zijn. Vervolgens drogen de blaasjes in, waarna korstjes achterblijven. De korstjes vallen na twee tot drie weken van de huid af. Het is mogelijk dat er littekens achterblijven.

Verdere klachten die bij het ziektebeeld van apenpokken kunnen horen zijn koorts, hoofdpijn, spierpijn, gezwollen lymfeklieren, rillingen en pijn in de darm. In de meeste gevallen treden deze klachten eerst op, en volgt later de huiduitslag.

Besmet

Mensen die mogelijk met het virus zijn besmet, worden door de GGD getest. Als de test positief is, volgt een bron- en contactonderzoek. Mensen die uit dit onderzoek naar voren komen als risicocontact, worden benaderd door de GGD.

Als je ergens bent geweest waar iemand was die het virus draagt, adviseert de GGD om bij klachten, of twijfel over klachten, gelijk contact op te nemen. Als je in de afgelopen drie weken (seksueel) contact hebt gehad met iemand die met apenpokken besmet is, word je door de GGD geadviseerd om je te laten vaccineren. Als je blaasjes op je lichaam hebt, is het advies om direct contact op te nemen met de GGD.

Zolang iemand symptomen heeft van het virus, kan het verspreid worden. Het advies is daarom thuis te blijven tot alle korsten van de huid zijn gevallen, en eventuele pijn in de darm is verdwenen. Ook wordt aangeraden om in ieder geval twaalf weken na het contact een condoom te gebruiken, omdat er aanwijzingen zijn dat het zich via het sperma kan verspreiden.