GGD regio Utrecht ontvangt dagelijks tot 200 extra telefoontjes over mazelen-vaccinatie; dit zijn de vragen die leven

De GGD regio Utrecht ontvangt dagelijks tussen de 100 en 200 extra telefoontjes met vragen over de BMR-vaccinatie. Dat bevestigt de GGD na berichtgeving van de NOS. De afgelopen periode zijn er veel zorgen over de mazelen omdat de vaccinatiegraad daalt.

Mazelen is in verschillende landen aan een opmars bezig en ook in Eindhoven is er inmiddels een uitbraak van de ziekte. De vaccinatiegraad voor de prikken uit het Rijksvaccinatieprogramma daalt al een aantal jaar. Wethouder Eelco Eerenberg uitte vorige week nog zijn zorgen hierover.

Die zorgen leven niet alleen bij de wethouder. De GGD regio Utrecht krijgt dagelijks 100 tot 200 extra telefoontjes over de BMR-vaccinatie (bof, mazelen en rodehond). Dit terwijl er gemiddeld tussen de 500 en 600 telefoontjes dagelijks binnenkomen. Er leven vooral twee vragen; kan mijn kind eerder gevaccineerd worden? En, kan ik als volwassene alsnog gevaccineerd worden?

Kan mijn kind eerder gevaccineerd worden?

“Wat betreft de BMR-vaccinatie: Op dit moment is er nog geen reden om kinderen vervroegd de BMR-vaccinatie te geven, die beschermt tegen mazelen. De BMR-vaccinatie wordt het liefst op de leeftijd van 14 maanden gegeven, omdat de vaccinatie dan goed werkt en langdurig bescherming geeft. Zolang er geen uitbraken van mazelen in onze regio zijn, is het niet nodig om de vaccinatie op jongere en minder optimale leeftijd te geven. Het is ook niet nodig om de 2e prik te vervroegen. Het kan zijn, wanneer de aantallen toenemen in Nederland of in onze regio, dat het RIVM zal adviseren om specifieke groepen vervroegd te vaccineren.”

Kan ik als volwassene alsnog gevaccineerd worden?

“Op dit moment geeft GGD regio Utrecht een mazelenvaccinatie alleen aan volwassenen die reizen naar het buitenland of wanneer sprake is van een uitbraak. Binnenkort zal het mazelenvaccin beschikbaar zijn bij de GGD Regio Utrecht voor alle volwassenen die onvoldoende beschermd zijn. Deze vaccinatie moet zelf worden betaald.”

Ook komen er vragen binnen over de kinkhoestvaccinatie

“De kinkhoestvaccinatie wordt niet vervroegd gegeven. Aangezien kinkhoest vooral gevaarlijk is voor jonge baby’s, schenken we extra aandacht aan het zo op tijd mogelijk inplannen van de eerste afspraak voor de kinkhoestprik. Als de moeder van de baby geen kinkhoestvaccinatie in de zwangerschap heeft gehad, wordt de eerste kinkhoestvaccinatie het liefst op of net na de leeftijd van 6 weken gegeven. Als er wel een kinkhoestprik is gegeven in de zwangerschap, kan de eerste vaccinatie op de leeftijd van 3 maanden gegeven worden.”

De GGD regio Utrecht heeft de informatie over mazelen aangevuld op de website.