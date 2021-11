GGD regio Utrecht start vrijdag al met boostervaccinaties

De GGD regio Utrecht start aanstaande vrijdag met het toedienen van boostervaccinaties om ‘kwetsbaren’ beter tegen het coronavirus te beschermen. Eerder was de verwachting nog dat dit pas op 6 december zou beginnen.

De boostervaccinatie is een extra prik die bovenop de basisvaccinaties wordt toegediend. De GGD noemt het een ‘prikkel’ voor het afweersysteem die bedoeld is om de bescherming tegen het coronavirus te versterken.

Mensen van 60 jaar en ouder en zorgmedewerkers krijgen zo’n boostervaccin aangeboden. Er wordt gestart met personen die in 1931 of eerder zijn geboren en met zorgmedewerkers die met deze groep in contact komen. Donderdag ontvangen de eerste mensen een uitnodiging van het RIVM en vrijdag worden de eerste vaccins toegediend.

Voorwaarden

Er zijn drie belangrijke voorwaarden voor het krijgen van een extra prik. Zo moet het laatste coronavaccin minimaal zes maanden geleden zijn toegediend of moet de laatste besmetting met COVID-19 minimaal zes maanden geleden zijn geweest. Daarnaast moet er minimaal twee weken tussen de griepprik en het boostervaccin zitten.

De extra prik wordt op alle vaccinatielocaties van de GGD regio Utrecht gegeven. Een afspraak maken is noodzakelijk. Mensen die in een zorginstelling wonen hoeven echter geen contact op te nemen met de GGD, dit gaat namelijk via de instelling.

Niet alleen in de regio Utrecht wordt vrijdag gestart met het toedienen van de boosterprik, dit wordt in heel Nederland gedaan.