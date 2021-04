GGD schiet Utrechtse huisartsen te hulp met priklijnen, waaronder in de Jaarbeurs

De GGD regio Utrecht gaat op verschillende vaccinatielocaties in de regio priklijnen beschikbaar stellen voor huisartsen. Veel huisartsen hebben, vanwege de norm van 1,5 meter afstand houden en een kwartier wachttijd na het vaccin, niet genoeg ruimte om grote groepen mensen te vaccineren. De GGD schiet ze nu dus te hulp met priklijnen, waarvan er één in de Jaarbeurs is.

De huisartsen en GGD’en vaccineren verschillende doelgroepen, maar veel huisartsen hebben niet genoeg ruimte om veel mensen in te enten. “Voor veel huisartsen in de regio Utrecht is het een hele uitdaging om COVID-19 vaccinaties te kunnen uitvoeren naast de reguliere zorgverlening”, vertelt Esther van Osselen, huisarts en LHV-bestuurder van de huisartsen in de regio Utrecht.

Van Osselen is dan ook blij met het aanbod van de GGD. “De huisartsen in de regio Utrecht vaccineren soms op hun eigen praktijk. Met de norm van 1,5 meter afstand en een kwartier wachttijd na de prik, hebben veel huisartsen zelf onvoldoende ruimte om grote groepen te vaccineren. Daarom zijn veel praktijken uitgeweken naar sportzalen of kerkgebouwen”, zegt ze.

Tempo

De huisartsen wachten nu op een nieuw vaccinatiebeleid van demissionair minister Hugo de Jonge, maar wil tempo maken. “Duidelijk is wel dat we als huisartsen en GGD samen willen optrekken, om zo snel mogelijk en zo veel mogelijk mensen te vaccineren. Soms zullen huisartsen zij aan zij werken met de GGD op de grote priklocaties. Soms zullen we samen met gemeenten proberen de huisartsen te helpen aan passende alternatieve locaties.”

De samenwerking met de GGD moet ervoor zorgen dat de vaccinatiecampagne soepel verloopt. Ook moet het vaccineren hanteerbaar blijven voor huisartsenpraktijken die ook nog reguliere patiëntenzorg leveren.

Locaties

Op verschillende plekken in de provincie zijn door de GGD speciale priklijnen voor huisartsen beschikbaar. Behalve in de Jaarbeurs, gaat het om Expo Houten en locaties in Veenendaal, Driebergen, Breukelen, Zeist en Nieuwegein.