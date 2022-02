GGD verhuist vaccinatielocatie deze week naar andere plek bij de Jaarbeurs

Mensen die nog een coronavaccin willen halen kunnen tot en met aanstaande woensdag terecht in Hal 1 van de Utrechtse Jaarbeurs. Daarna sluit deze plek en wordt op steenworpafstand aan de Truus van Lierlaan een nieuwe vaccinatielocatie geopend.

De GGD regio Utrecht gaat deze week in verschillende steden en dorpen zogenoemde ‘dichtbijlocaties’ openen. Het idee hierachter is dat mensen minder ver hoeven te reizen om een prik te halen.

In Utrecht wordt vanaf deze week gestopt met het vaccineren in Hal 1 van de Jaarbeurs. Vanaf donderdag kunnen mensen tussen 9.00 en 17.00 uur terecht bij Paviljoen B aan de Truus van Lierlaan. Dit ligt naast Paviljoen A waar momenteel op het coronavirus getest wordt. Eind vorige maand werd bekend dat ook de priklocaties in Kanaleneiland, Leidsche Rijn en Overvecht vanaf 31 januari weer opengingen.

Afspraak

Iedereen vanaf 12 jaar of ouder kan zich hier zonder afspraak laten vaccineren. Dat geldt voor de eerste, tweede en boosterprik. De GGD vaccineert ook kinderen van 5 tot en met 11 jaar, maar hiervoor moet wel van tevoren een afspraak worden gemaakt.

Er is op dit moment nog geen boostervaccin beschikbaar voor jongeren onder de 18 jaar. Het Europees Geneesmiddelen Agentschap moet nog beoordelen of de vaccins ook geschikt zijn als booster voor deze leeftijdsgroep.

