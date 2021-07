GGD Utrecht breidt testcapaciteit uit vanwege verwachte drukte voor reizigerstest

De GGD regio Utrecht breidt vanaf maandag de testcapaciteit uit naar 15.000 testen per dag. De GGD verwacht dat vanaf deze week het aantal mensen gaat toenemen dat zich wil laten testen omdat ze op reis willen.

In de regio Utrecht worden op dit moment ongeveer 9.000 testen per dag afgenomen. Ongeveer 10 procent van die tests maakt onderdeel uit van ‘testen voor reizigers’. Dat aantal gaat naar verwachting dus toenemen.

Tot nu toe kan iedereen zich volgens de GGD binnen 24 uur in de buurt laten testen. Ook de uitslag is er dan binnen 24 uur. Voorwaarde voor een reizigerstest is het hebben van een DigiD. Dat geldt ook voor kinderen, aldus de GGD.

De GGD laat verder weten dat tests gratis zijn en dat in Utrecht alleen PCR-tests worden afgenomen. Voor sommige landen is dat niet de juiste test, zij vragen namelijk een negatieve antigeentest. Testen voor reizen kan 14 dagen voor de reis telefonisch worden ingepland.