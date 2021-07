GGD Utrecht: ‘Deze week nog plek voor vaccinatie met Janssen-vaccin’

De GGD Utrecht heeft nog plek voor mensen die gevaccineerd willen worden met het Janssen-vaccin.

De GGD laat via Twitter weten dat iedereen die 18 jaar of ouder is en nog niet is gevaccineerd, kan bellen voor een vaccinatieafspraak. Deze week is er op verschillende locaties nog plek voor de coronavaccinatie met Janssen.

In Nieuwegein en Driebergen wordt maandag tot en met vrijdag overdag geprikt met Janssen. Donderdag 8 juli is er in de Jaarbeurs opnieuw een priknacht, waarin dus ’s avonds wordt gevaccineerd.

Een afspraak maken voor de vaccinatie met Janssen kan bij de GGD Utrecht via 030 630 54 00.