GGD Utrecht en het RIVM gaan samenwerken om schurftcampagne op te zetten

GGD regio Utrecht (GGDrU) en het RIVM werken aan een schurftcampagne. Dat laat wethouder Eelco Eerenberg weten na vragen van de VVD en Student & Starter. Doel van de campagne is om mensen te wijzen op het herkennen van schurft en de behandeling daarvan. In een raadsbrief laat Eerenberg weten dat de GGDrU bereid is om samen te werken met onderwijsinstellingen en studenten- en studieverenigingen voor het effectief uitrollen van deze informatiecampagne.

Schurft is een besmettelijke huidaandoening die wordt veroorzaakt door de schurftmijt. De aandoening is te herkennen aan de toenemende jeuk, soms met blaasjes en rode bultjes of streepjes waar de mijt gangetjes heeft gegraven. De mijt verspreidt zich bij lichamelijk contact, maar ook via besmette kleding en besmet beddengoed.

Het aantal schurftgevallen is al jaren aan het oplopen, zo laten cijfers van onderzoeksbureau Nivel zien. GGD Utrecht en het RIVM hopen het aantal gevallen door middel van de informatiecampagne naar beneden te brengen.

Doelgroep

Vooral onder jongeren en studenten(huizen) verspreidt de huidaandoening zich snel. Schurft is te behandelen met een speciale crème of tabletten. Ook huisgenoten en andere nauwe contacten moeten zich tegelijk behandelen. Om de informatiecampagne zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de doelgroep is inbreng van bijvoorbeeld studenten- en studieverenigingen en onderwijsinstellingen essentieel, vinden de instellingen.

GGDrU heeft daarvoor een netwerk van contactpersonen bij de Utrechtse studentenverenigingen en studieverenigingen. De Utrechtse GGD is bezig dit netwerk te vernieuwen en uit te breiden voor de bestrijding van schurft, zo is te lezen in de raadsbrief. Eerenberg. “Als blijkt dat locaties zoals horeca en sportverenigingen relevant zijn, zullen ook deze locaties meegenomen worden in de informatievoorziening”.

Anonieme SMS

De VVD en Student&Starter stelden ook de vraag of het mogelijk is om contacten van mensen die schurft hebben op de hoogte te stellen middels een anonieme sms. Dit systeem werkt goed bij seksueel overdraagbare aandoeningen, maar is volgens GGDrU niet in te zetten bij schurft. “Het monitoren van het succes van de behandeling is niet mogelijk als contacten anoniem zijn en blijven”, aldus Eerenberg. “De beheerders van het landelijke sms-systeem hebben aangegeven op dit moment geen mogelijkheden te zien om het systeem uit te breiden op een wijze die de inzet ervan voor de bestrijding van schurft ondersteunt. Indien nodig is de GGDrU wel bereid om, net als bij andere infectieziekten, gebruik te maken van opschalingsscenario’s.”

Landelijke afstemming

Niet alleen in Utrecht, maar ook in andere Nederlandse regio’s met grote studentenpopulaties stijgt het aantal schurftgevallen in de afgelopen jaren. Om verwarring in de informatievoorziening en handelingsperspectieven te voorkomen, is een landelijke afstemming in studentensteden in Nederland van belang. GGDrU werkt dan ook nauw samen met andere GGD’en en het RIVM.