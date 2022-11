GGD Utrecht gaat drie kleinere vaccinatielocaties in de stad sluiten

Het aantal mensen dat zich tegen corona laat vaccineren en testen loopt terug, dus gaat de GGD eind dit jaar drie vaccinatielocaties in Utrecht sluiten. Er blijven dan nog vier locaties over in de stad waar mensen terecht kunnen voor een herhaalprik.

Sinds eind oktober kan iedereen vanaf twaalf jaar een herhaalprik halen tegen het coronavirus. Vanaf dat moment konden mensen zich in de vaccinatielocatie in het oude Holland Casino aan de Overste den Oudenlaan zonder afspraak laten vaccineren.

Nu deze najaarsronde grotendeels achter de rug is, loopt het aantal bezoekers van de test- en vaccinatielocaties volgens de GGD terug. Het is volgens hen daarom niet meer nodig om alle locaties open te houden.

De GGD gaat eind dit jaar drie kleine vaccinatielocaties in Utrecht sluiten: op het Stationsplein, bij het Krachtstation in Kanaleneiland en in Overvecht bij de Dreef. Er blijven dan nog vier locaties over in Utrecht. Volgens de GGD is dit genoeg om voorbereid te zijn op toekomstige situaties en in de buurt te blijven van inwoners van de stad.

