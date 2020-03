GGD Utrecht krijgt mondkapjes, brillen en isolatiejassen van Chinese gemeenschap in Nederland

De GGD regio Utrecht heeft van de Chinese gemeenschap in Nederland een grote hoeveelheid medische goederen gekregen. De GGD ontving 500 isolatiejassen, 1500 mondkapjes, 360 veiligheidsbrillen en 50.000 paar handschoenen om in te zetten bij de behandeling van patiënten met het coronavirus.

De Chinese gemeenschap wil met de donatie een bijdrage leveren aan de strijd tegen het coronavirus in Nederland. Jaap Donker, directeur van GGD regio Utrecht, nam de hulpmiddelen vrijdag in ontvangst.

“Dit prachtige initiatief is een mooi voorbeeld van waar een crisis toe kan leiden. Wij zijn heel blij met dit mooie gebaar van de Chinese gemeenschap en kunnen het heel goed gebruiken gezien de schaarste aan beschermingsmiddelen”, zegt Donker.

De beschermingsmiddelen worden verdeeld over onder meer de ziekenhuizen en huisartsen in de regio Utrecht.

