GGD Utrecht schaalt op voor boostercampagne: ‘135.000 prikken per week in januari’

De GGD regio Utrecht gaat de boostercampagne per direct versnellen. De GGD wil voor half januari alle inwoners van de regio die 18 jaar of ouder zijn de kans geven om een boosterprik te halen.

Deze week wordt het aantal prikken daarom al opgeschaald naar 50.000 en in januari moeten er 135.000 prikken per week gezet worden. De opschaling vergt volgens de GGD organisatorische aanpassingen.

Vooral op grote locaties, zoals de Jaarbeurs, worden de komende tijd grotere aantallen mensen gevaccineerd. Ook verhuist de priklocatie in de Jaarbeurs per 27 december van P2 naar Hal 1. De openingstijden worden verruimd: elke dag wordt er tussen 8.00 en 22.00 uur gevaccineerd.

‘Grote uitdaging’

“Dit is een enorme opdracht voor GGD regio Utrecht,” zegt Nicolette Rigter, directeur Publieke Gezondheid. “We zetten alles op alles om onze inwoners de komende weken de boosterprik te geven. Een grote uitdaging waar we voor staan en waar we met al onze medewerkers de schouders onder zetten. Dit betekent niet één been bijtrekken, maar beide!”

De opschaling vergt veel van de GGD-medewerkers, zegt Rigter. “Wij vragen daarom een stukje begrip terug van onze inwoners. Bijvoorbeeld als men langer moet wachten aan de telefoon of als het niet lukt om een afspraak te plannen op een voorkeurslocatie en er iets langer gereisd moet worden.”

Meer medewerkers nodig

Momenteel heeft de GGD 1.200 medewerkers voor het vaccineren, maar dat is niet genoeg om straks 135.000 prikken per week te kunnen geven. “Daarom zijn we nu druk met het werven van nieuwe collega’s en zetten we ook personeel van onze reguliere GGD in. Ook benaderen we scholen en universiteiten waar we al eerder mee hebben gewerkt”, aldus de GGD.

Verder wordt het Klant Contact Centrum uitgebreid om de duizenden telefoontjes die dagelijks binnenkomen te kunnen beantwoorden. “Momenteel moeten mensen lang wachten of komen er niet doorheen. Dat willen we aanpakken door extra mensen in te zetten.”

Afspraak maken

De GGD wijst er tot slot op dat voor boosterprikken altijd een afspraak moet worden gemaakt. Dat geldt overigens ook voor mensen die als begeleider meekomen en gelijk een boosterprik willen halen.

Ook mensen die voor een tweede prik komen, moeten eerst een afspraak maken. Alleen het halen van de eerste vaccinatie kan zonder afspraak.