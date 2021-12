GGD Utrecht te druk; testen zonder afspraak kan niet meer in Kanaleneiland en Overvecht

De GGD in Utrecht is zo druk dat de organisatie op verschillende plekken gestopt is met het testen zonder afspraak. Zo kunnen inwoners die denken corona te hebben niet meer zonder afspraak terecht in Overvecht en Kanaleneiland.

In verband met aanhoudende druk op de testcapaciteit worden de rijen steeds langer. Daarom heeft de GGD regio Utrecht besloten tijdelijk te stoppen met de ‘vrije inloop’ op kleinere en mobiele locaties.In Utrecht kunnen mensen zonder afspraak nog wel terecht bij de Jaarbeurs en de Koploperstraat.

Met een afspraak kunnen Utrechters ook terecht op de Kopenhagenstraat in Leidsche Rijn, Marco Pololaan in Kanaleneiland, Neckardreef in Overvecht en de Heidelberglaan op het Utrecht Science Park.