GGD Utrecht treft voorbereidingen voor boosterprikken: ‘In theorie kunnen we snel beginnen’

De GGD Utrecht kan al op korte termijn beginnen met het zetten van boosterprikken. “In theorie kunnen we snel beginnen”, zegt de GGD.

De GGD is dan ook achter de schermen bezig met de voorbereidingen voor het geven van boosterprikken aan de groep 80-plussers die als eerst in aanmerking komt. Zo moeten deze mensen bijvoorbeeld nog worden uitgenodigd. De boosterprikken worden onder meer gezet in de twee vaste vaccinatielocaties in Utrecht.

Mensen die een boosterprik krijgen, krijgen het vaccin van Pfizer of Moderna, ook als ze eerder gevaccineerd zijn met een ander vaccin. Tussen de tweede prik en de boosterprik moet wel enkele maanden zitten. Als de prik korter geleden was, kan iemand nog geen boosterprik krijgen. Ook moet er twee weken zitten tussen de boosterprik en de griepprik.

Zorgmedewerkers

Ouderen en mensen die in de zorg werken, zijn als eerst aan de beurt voor de boosterprik. Zorgmedewerkers worden vooralsnog niet bij de GGD gevaccineerd, maar op eigen locaties.

Het demissionaire kabinet besloot eerder dat het geven van boosterprikken begint op 6 december, maar er wordt nog gekeken of die datum vervroegd kan worden.