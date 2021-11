GGD Utrecht waarschuwt voor valse e-mails met uitnodiging voor boostervaccinatie

GGD regio Utrecht waarschuwt voor valse e-mails die uit naam van GGD GHOR worden gestuurd. Met de mails, die gaan over boostervaccinaties, wordt volgens de GGD geprobeerd om oudere mensen op te lichten.

De valse mails zijn gericht op senioren en gaan over de boostervaccinatie. Uit naam van de GGD wordt in de mail gezegd dat iedere senior in Nederland een verplicht boostervaccin krijgt. Vervolgens staat er dat mensen een afspraak moeten maken door op een link te klikken. Die link leidt naar een online bankomgeving, waar fraudeurs proberen senioren geld afhandig te maken.

De GGD waarschuwt dat zij nooit uitnodigingsmails voor boostervaccinaties stuurt. “Uitnodigingen voor een vaccinatie worden altijd per brief gedaan vanuit het RIVM”, aldus de GGD op haar website. “GGD GHOR Nederland verstuurt deze mails niet. Open deze mails niet. Klik niet op de link. Maak geen geld over. Vaccinatie is vrijwillig. Vaccinatie is gratis.”